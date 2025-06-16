РФ скинула авіабомбу на околиці Краматорська: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Майже опівночі 15 червня російські військові вдарили по околицях Краматорська. Пошкоджено будинки. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, росіяни для удару застосували ФАБ-250.



«Внаслідок обстрілу селища нашої громади пошкодження зазнали 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



У відомстві знову закликали мешканців евакуюватись.



Раніше ми писали, що російська армія вночі, 16 червня, вдарила по Краматорську Донецької області. Внаслідок дронової атаки є пошкодження.

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