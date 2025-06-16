РФ сбросила авиабомбу на окрестности Краматорска: повреждены дома

Почти в полночь 15 июня российские военные ударили по окрестностям Краматорска. Повреждены дома. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
Как отмечается, россияне для удара применили ФАБ-250.
«В результате обстрела поселка нашей громады повреждения получили 7 жилых домов. К счастью обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.
В ведомстве снова призвали жителей эвакуироваться.
Ранее мы писали, что российская армия ночью, 16 июня, ударила по Краматорску Донецкой области. В результате дроновой атаки есть повреждения.
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