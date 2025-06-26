На Сумщині зупинене просування російських військ: ЗСУ на деяких ділянках звільняють прикордоння – Сирський

Український військовий. Фото: 23-тя механізована бригада ЗСУ

За підсумками травня-червня можна констатувати, що хвиля спроб літнього наступу російських військ з території РФ на Сумську область захлинається, як і минулого року на Харківщині. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, просування у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинене, лінія бойового зіткнення стабілізована.



«На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю у Сумській області. Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку», – розповів головком.

Нагадаємо, що українські десантники взяли в полон 15 російських військових у Сумській області, більшість – морпіхи.