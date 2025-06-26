До 20 осіб зросла кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російського удару — ОВА

Внаслідок російської атаки 24 червня у Дніпрі загинуло 20 осіб. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зазначив, що разом із загиблими того ж дня у місті Самар загальна кількість жертв удару по Дніпропетровській області досягла 22 осіб.

Нагадаємо, 25 червня у Дніпрі прогриміли вибухи. Зазначалося, що росіяни вдарили по місту ракетами. Того ж дня обстрілу зазнало і місто Самар Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів Дніпра та Самара загинули люди.