Велика Британія почала відмовляти українцям у притулку і відправляє їх назад — The Guardian

Великобританія почала все частіше відмовляти українцям у наданні притулку та відправляти їх назад. На думку британського МВС, вони можуть просто перебратися до безпечних регіонів своєї країни, пише сьогодні британське видання The Guardian.

«У відмови зазвичай говориться, що ризики, пов'язані з конфліктом, не відповідають критеріям Конвенції про статус біженців, оскільки вони можуть переїхати в безпечніші райони України, де є державні служби, і можуть звернутися за допомогою до Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та місцевих організацій», — йдеться у статті.

Газета також пише, що чоловіки з України побоюються повертатися на батьківщину через те, що їх можуть відправити на війну.

Олександр Збицький переїхав до Великої Британії з сім'єю у 2022 році, зараз від них вимагають повернення до Одеси, але чоловік каже, якщо він повернеться – його можуть призвати, зазначає автор публікації.

«Мій син уже почав психологічно пристосовуватися до життя у британському суспільстві. Він ходить тут до школи. Я не хочу створювати ще один стрес для нього та для моєї дружини. Я знаю, що дуже, дуже важливо жити нормальним життям», – каже Олександр.

За даними МВС, Британія надала притулок 300 тис. українцям, проте з 2023 року лише 47 заяв призвели до набуття статусу біженця та 724 – до гуманітарного захисту.