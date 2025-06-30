На Сумському напрямку Росія зосередила 50 тисяч військових: це втричі більше за чисельність Сил оборони — WSJ

Чисельність російських військових на Сумському напрямку втричі перевищує кількість солдат Сил оборони — WSJ

Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що утримання Сумської області обходиться ЗСУ дорожче, ніж мало б.

З посиланням на українських військових газета зазначає, що на цьому напрямку росіяни зосередили близько 50 тисяч осіб — це втричі більше, ніж чисельність Сил оборони.

«Вони знаходяться всього за 20 кілометрів від міста Суми», — пише WSJ.

На початку червня, щоб стримати просування росіян, українське командування було змушене перекинути у регіон сили ГУР, йдеться у статті.

За словами співрозмовників WSJ, дії Росії у Сумській області підкреслюють її загальну тактику на фронті: «росіяни промацують слабкі місця, а потім концентрують сили для наступу».

Раніше повідомлялося, що станом на 29 червня російська армія просунулась у Малинівці Запорізької області.