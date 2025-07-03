Контррозвідка СБУ затримала агенток ФСБ та ГРУ: вони готували нові удари по Краматорську

Затримана агентка російських спецслужб у Краматорську. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агенток, які готували нові удари по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Жінки діяли окремо, але виконували однакові завдання окупантів – коригували ракетно-бомбові удари по Краматорську.



За матеріалами справи, однією з фігуранток виявилася місцева безробітна, яка виконувала замовлення ФСБ та чекала на захоплення райцентру. Щоб завербувати агентку, російські спецслужби задіяли її сина – бойовика окупаційних угруповань Росії, який воює проти України на Східному фронті.



Головним завданням жінки був пошук запасних командних пунктів та укріпрайонів Сил оборони України у районі прифронтового міста. Водночас фігурантка передавала загарбникам локації «прильотів» та їхні наслідки.



Інша фігурантка – місцева жителька, яка працювала на російську воєнну розвідку. У поле зору агресора жінка потрапила як авторка антиукраїнського контенту в одній із прокремлівських груп в «Однокласниках». Там на неї вийшов адміністратор цієї інтернет-спільноти – кадровий співробітник ГРУ та запропонував співпрацю в обмін на гроші.



За його вказівкою, вона обходила прифронтове місто, де фіксувала пункти базування українських військ та позначала їх геолокації на гугл-картах.



Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру відповідно до скоєних злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1, 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).



Жінки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у місті Слов'янськ на Донеччині продавчиня магазину працювала на ГРУ та коригувала удари російської авіації, СБУ її затримала.