ЗСУ вдарили по стратегічному підприємству в Липецькій області РФ: виробництво зупинено

Вражений важливий об'єкт військово-промислового комплексу росіян.

У ніч проти 3 липня українські військовослужбовці атакували найбільше підприємство «Енергія», яке розташоване в місті Єлець Липецької області РФ. Компанія займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження ЗС РФ. Зокрема, для універсальних модулів планування та корекції. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на авіабомби з підвищеною точністю і дальністю», — йдеться в повідомленні.



Крім цього, підприємство виробляє батареї та акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.



На території заводу були вибухи, провадження зупинено.



Результати вогневої поразки уточнюються.



Раніше ми писали, що 30 червня Сили оборони України завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ в окупованій Донецькій області.

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