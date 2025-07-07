У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу — ОВА

Рятувальники ліквідують пожежу у Запоріжжі після російського обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя

До 17 осіб зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу у Запоріжжі. Про це повідомляє місцева влада.

«Кількість поранених в результаті дронової атаки на місто зросла до 17 осіб», — заявили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, вранці 7 липня війська РФ з використанням дронів атакували місто Запоріжжя та область. Близько 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для міста Запоріжжя та області. А вже о 10:20 місцева влада повідомила, що через атаку дронів у Запоріжжі лунали вибухи.