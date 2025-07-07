ТЦК посилили заходи безпеки після ударів — ЦПД зробив важливу заяву

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про нову інформаційно-психологічну операцію, розгорнуту противником з метою зірвати мобілізаційні процеси в країні.



У рамках цієї кампанії проросійські ресурси поширюють фейкові Telegram-боти, в які нібито можна надсилати координати будівель міських чи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).



Це відбувається на тлі серії ракетних ударів по ТЦК у різних регіонах України, що вказує на скоординовані спроби Росії дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку серед громадян.

ЦПД попереджають: такі Telegram-боти можуть використовуватися для збору особистих даних з метою подальшого тиску або шантажу. Влада закликає не взаємодіяти з підозрілими програмами та повідомляти про неї компетентним органам.

Після обстрілу в окремих областях України ТЦК посилюють заходи безпеки. Зокрема, Вінницький обласний ТЦК повідомив про тимчасову зміну формату роботи. Попри поширені в ЗМІ повідомлення, роботу центру не призупинено — здійснюється розосередження персоналу, щоб забезпечити безпеку співробітників та відвідувачів.



На Львівщині також посилено заходи безпеки: як повідомляє «Суспільне», на вході до ТЦК встановлено металошукачі, організовано додаткове чергування. Про зміну локації львівського ТЦК не повідомляється.



Запорізький ТЦК та СП повідомив , що сьогодні противник завдав чотири удари по його території. Постраждали військовослужбовці охоронної роти — колишні бійці, переведені з передової за медичними висновками. Двоє госпіталізовано у стані середньої тяжкості. При цьому, як випливає із повідомлення, установа продовжує працювати у штатному режимі.

Така пропаганда поширюється на Telegram

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, російські війська завдали повітряних ударів із застосуванням безпілотників по Харкову та Запоріжжю. За більш ніж тиждень завдано п'ять ударів по центрах комплектування у різних містах.