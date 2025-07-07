Дроны РФ ударили по ТЦК в Харькове и Запорожье

Сегодня, 7 июля, российские войска нанесли воздушные удары с применением беспилотников по Харькову и Запорожью. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.



В результате атаки зафиксированы попадания в здание Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также на прилегающей к нему территории. Удары также пришлись по району возле Запорожского областного ТЦК и СП.



По предварительным данным, в Запорожье ранен один военнослужащий, в Харькове — трое. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 6 июля дроны атаковали ТЦК в Кременчуге, 3 июля — в Полтаве, 30 июня удар в Кривом Рогу пришелся рядом со зданием ТЦК. Таким образом, с 30 июня нанесено пять ударов по центрам комплектования в разных городах.