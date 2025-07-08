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Війська Росії весь день обстрілюють правобережжя Херсонщини: один загиблий та 18 поранених

08 липня 2025, 19:36

Війська Росії весь день обстрілюють правобережжя Херсонщини: один загиблий та 18 поранених

8 липня російська армія безпілотниками та артилерією атакувала населені пункти Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Відомо, що в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 18 – отримали поранення.

Так, вранці через вибух снаряда, який окупанти скинули з БПЛА на цивільний автомобіль в Антонівці, загинув чоловік. Також внаслідок атак за допомогою дронів у Херсоні, Антонівці, Бериславі та Білозерці загалом постраждали 17 людей. І ще одна людина отримала поранення в обласному центрі через артилерійський обстріл.

Нагадаємо, що армія РФ планує знову використати хімічну зброю проти ЗСУ, розвідка перехопила розмову.

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