Войска России весь день обстреливают правобережье Херсонщины: один погибший и 18 раненых

8 июля российская армия беспилотниками и артиллерией атаковала населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.



Известно, что в результате обстрелов один человек погиб, еще 18 – получили ранения.



Так, утром из-за взрыва снаряда, который оккупанты сбросили с БПЛА на гражданский автомобиль в Антоновке, погиб мужчина. Также в результате атак с помощью дронов в Херсоне, Антоновке, Бериславе и Белозерке в общей сложности пострадали 17 человек. И еще один человек получил ранения в областном центре из-за артиллерийского обстрела.

Напомним, что армия РФ планирует снова использовать химическое оружие против ВСУ, разведка перехватила разговор.