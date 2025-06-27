Ракетний удар по Чугуєву: постраждали співробітники підприємства

Увечері 27 червня російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву, що на Харківщині. Метою атаки стало цивільне підприємство. Про це повідомляє Головне управління ДСНС.



Близько 17:00 внаслідок влучання ракети спалахнула пожежа на території одного з виробничих об'єктів. Вогонь охопив будівельні конструкції будівлі площею близько 600 квадратних метрів.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали троє працівників підприємства. Для ліквідації наслідків обстрілу було залучено 27 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Ліквідація пожежі після обстрілу. Скріншот

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, російський дрон атакував адмінбудівлю у Костянтинівці: рятувальники ліквідували пожежу