Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля

Збройні сили України завдали авіаційного удару по будівлі профілакторію в районі тимчасово окупованого міста Привілля Луганської області.



За попередньою інформацією, у момент удару в будівлі могли бути російські військові.

Про точковий удар повідомляють кілька телеграм-каналів, посилаючись на джерела. На даний момент офіційної інформації про кількість постраждалих чи масштаб руйнувань не надходило.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих населених пунктах Біловодськ та Старобільськ Луганської області 8 липня було зафіксовано удари по позиціях російських військ.