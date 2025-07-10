Німеччина готова купити ППО Patriot у США для України

Німеччина готова купити у США системи Patriot для передачі Україні. Фото: Вікіпедія

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова купити у США комплекси ППО Patriot та поставити їх Україні. Про це він заявив на конференції з відновлення України, повідомляє Sky News.



«Ми також готові закупити додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні», — зазначив він.



За його словами, минулого тижня відбулася розмова з американським лідером. Поки що невідомо, чи буде здійснено постачання.

Довідка



ЗРК був спроєктований наприкінці 1970-х років. Система Patriot прийнята на озброєння сухопутних військ США та є ключовим елементом протиракетної та протиповітряної оборони Сполучених Штатів, а також об'єднаної системи ППО НАТО на європейському континенті.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа роздумує про те, щоб надіслати Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс із Patriot.

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