Германия готова купить ПВО Patriot у США для Украины

Германия готова закупить у США системы Patriot для передачи Украине. Фото: Википедия

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия готова купить у США комплексы ПВО Patriot и поставить их Украине. Об этом он заявил на конференции по восстановлению Украины, передает Sky News.



«Мы также готовы закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине», — отметил он.



По его словам, на прошлой неделе состоялся разговор с американским лидером. Пока неизвестно, будет ли осуществлена ​​поставка.

Справка



ЗРК был спроектирован в конце 1970-х годов. Система Patriot принята на вооружение сухопутных войск США и служит ключевым элементом противоракетной и противовоздушной обороны Соединенных Штатов, а также объединенной системы ПВО НАТО на европейском континенте

Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа раздумывает о том, чтобы отправить Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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