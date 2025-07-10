Германия готова купить ПВО Patriot у США для Украины

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия готова купить у США комплексы ПВО Patriot и поставить их Украине. Об этом он заявил на конференции по восстановлению Украины, передает Sky News.
«Мы также готовы закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине», — отметил он.
По его словам, на прошлой неделе состоялся разговор с американским лидером. Пока неизвестно, будет ли осуществлена поставка.
Справка
ЗРК был спроектирован в конце 1970-х годов. Система Patriot принята на вооружение сухопутных войск США и служит ключевым элементом противоракетной и противовоздушной обороны Соединенных Штатов, а также объединенной системы ПВО НАТО на европейском континенте
Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа раздумывает о том, чтобы отправить Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot.
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