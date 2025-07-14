Двоє людей загинули в Шостці Сумської області через російські авіаудари

Пожежа після російського авіаудару по Шостці Сумської області. Фото: ДСНС

Російські військові завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Шосткінській громаді Сумської області.

Внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули від отриманих травм, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Поранено чотирьох мешканців одного з багатоквартирних будинків, серед яких є 7-річна дитина, уточнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

У місті Шостка пошкоджено близько 30 багатоповерхових та приватних будинків та нежитлових будівель, зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури, заявили в адміністрації.