Обстріл Добропілля: аварійно-рятувальні роботи завершені, загинули чотири людини

Аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару у центрі Добропілля. Фото: ДСНС

17 липня завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці авіаудару у центрі міста Добропілля Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Бійці ДСНС розібрали 11 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До ліквідації наслідків залучили 15 рятувальників та три одиниці техніки.



Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 27 – отримали поранення.

Нагадаємо, що по Добропіллю російські війська вдарили 16 липня о 17:18. У місті пошкоджені багатоповерхівки, торгові павільйони та автомобілі.



У Донецькій обласній прокуратурі заявили, що тип озброєння, місце та час удару вказують на те, що ЗС РФ хотіли якнайбільше жертв серед цивільного населення.