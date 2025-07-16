РФ сбросила авиабомбу на центр Доброполья: двое погибших и много пострадавших

Россияне атаковали Доброполье. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил российский обстрел по Доброполью Донецкой области. По его словам, россияне применили 500-килограммовую авиабомбу.



Известно, что погибли два человека, получили ранения – 17 гражданских.



По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях.





Филашкин добавил, что под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается.



В прокуратуре уточнили, что россияне атаковали город в 17:18 с помощью авиационной бомбы.





Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Обновленная информация по удару по городу Доброполье



По состоянию на 19:50 один человек (ранее сообщалось о двух жертвах) погиб и 21 ранен.





Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.



По состоянию на 21:00 количество раненых гражданских в результате атаки по Доброполью возросло до 27. Еще двое от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли.





Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в среду днем, 16 июля, массированно атаковали центр Доброполье Донецкой области. Предварительно, россияне использовали авиационную бомбу.

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