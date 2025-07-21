У Росії підтвердили, що новий раунд переговорів із Україною відбудеться цього тижня

Росія підтвердила, що черговий раунд переговорів делегацій РФ та України відбудеться цього тижня.

Сьогодні прокремлівське агентство ТАСС повідомило, що новий раунд переговорів між Москвою та Києвом, як очікується, пройде у Стамбулі наприкінці цього тижня.

«Йдеться про кінець тижня, дати уточнюються», — сказав неназваний співрозмовник агентства.

Водночас, дипломатичні джерела турецького видання Independent Türkçe раніше повідомили, що новий раунд переговорів між Росією та Україною очікується 23 або 24 липня.