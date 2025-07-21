ЗСУ продовжують знищувати російські ДРГ у Покровську: у DeepState відповіли, як окупанти прорвалися у місто

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Продовжується ліквідація російських диверсійних груп у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, кілька днів тому окупанти, скориставшись тим, що в однієї з бригад ЗСУ банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через село Звірове проникли у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти бійцям 155-ї механізованої бригади та 68-ї єгерської бригади, щоб це не переросло в «катастрофу».



Наразі триває пошук та знищення ДРГ. Частину росіян ліквідували, частину – ні. Мета ЗС РФ – закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.



«На жаль, і з нашого боку є втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про ДРГ майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні де вони перебувають. Тому новини щодо подібних проникнень слід подавати з «холодною головою». У мережі вже є відео як військові Сил оборони потрапляють у засідку на перехресті вулиць Шевченка та Захисників України», – розповіли у DeepState.

Нагадаємо, що російські загарбники заявили про початок штурму Покровська. Однак у ЗСУ цю інформацію спростували.