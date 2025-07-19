Оккупанты заявили о начале активного штурма Покровска: в ОСГВ «Хортица» рассказали, правда ли это

Российские оккупанты атакуют на Покровском направлении. Российские паблики пишут, что ВС РФ начали штурм Покровска, однако представитель ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Эспрессо» опроверг это.
«Информация врага о начале активного штурма Покровска не соответствует действительности. Я уже просто не могу воспринимать любые заявления врага и никому не советую этого делать. Напомню, по их заявлениям они не то, что Киев за три дня брали, а тот же самый Торецк взяли еще в феврале, когда их Минобороны об этом заявили. То же самое касается и штурмов Покровска», — отметил он.
Трегубов подтвердил, что больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. Россияне пытаются продвинуться на север от Покровск-Константиновка, именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств.
«Россияне пытаются развивать наступление в направлении Константиновки, а также враг пытается обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда. Крайне напряженной остается ситуация по всей линии фронта», — рассказал спикер.
По его словам, россияне проводят активные штурмы на Краматорском, Торецком и Северском направлениях.
Кроме того, спикер заявил, что российских военных нет на территории Днепропетровской области.
Ранее мы писали, что украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
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