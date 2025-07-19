Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты заявили о начале активного штурма Покровска: в ОСГВ «Хортица» рассказали, правда ли это

19 июля 2025, 18:04

Оккупанты заявили о начале активного штурма Покровска: в ОСГВ «Хортица» рассказали, правда ли это

Ситуация в Покровске под контролем: DeepState Ситуация в Покровске под контролем: DeepState

Российские оккупанты атакуют на Покровском направлении. Российские паблики пишут, что ВС РФ начали штурм Покровска, однако представитель ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Эспрессо» опроверг это.

«Информация врага о начале активного штурма Покровска не соответствует действительности. Я уже просто не могу воспринимать любые заявления врага и никому не советую этого делать. Напомню, по их заявлениям они не то, что Киев за три дня брали, а тот же самый Торецк взяли еще в феврале, когда их Минобороны об этом заявили. То же самое касается и штурмов Покровска», — отметил он.

Трегубов подтвердил, что больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. Россияне пытаются продвинуться на север от Покровск-Константиновка, именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств.

«Россияне пытаются развивать наступление в направлении Константиновки, а также враг пытается обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда. Крайне напряженной остается ситуация по всей линии фронта», — рассказал спикер. 

По его словам, россияне проводят активные штурмы на Краматорском, Торецком и Северском направлениях.

Кроме того, спикер заявил, что российских военных нет на территории Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Виктор Трегубов
Места
Донецкая область Покровское направление
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:52
Захваченный Донецк днем попал под обстрел
14:32
В районе ЗАЭС в оккупированном Энергодаре виднеется дым
19:13
В захваченном Шахтерском погиб мужчина из-за непотушенной сигареты
18:09
«Cуд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину: ее обвиняют «в шпионаже»
17:47
Оккупанты заставляют детей учить «правильный» русский язык
11:06
Крысы захватывают Мариуполь из-за разрушенной канализации — «Жовта Стрічка»
10:15
МиГ-29 ВСУ уничтожил КНП россиян на оккупированной Херсонщине
23:05
Из-за дефицита воды на оккупированной Донетчине могут быть проблемы с электричеством
22:08
В Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР»
19:58
На базе отдыха в оккупированной Луганщине страдают животные — «прокуратура ЛНР» проверяет
17:26
В РФ и на оккупированных территориях будут штрафовать за чтение «экстремистского контента»
12:41
В оккупированном Енакиево вода подается один раз в 3-4 дня
10:10
«АТЕШ» помог ВСУ ударить по расчётам БПЛА РФ на Донетчине
08:00
«ДНР» задержала еще одного жителя оккупации — мужчину обвинили в переводе денег на украинские карты
07:00
Жительница Донецка во время ссоры угрожала соседке гранатой
19:27
Экс-работник предприятия зоны отчуждения Леонид Малык остается под стражей на оккупированной территории
18:12
ВСУ ударили бомбами JDAM-ER по оккупантам под Гуляйполем
17:01
Американец, который шпионил в пользу России в Донецкой области, получил гражданство РФ и орден «ДНР»
15:59
Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ
14:55
РФ строит кремлёвские храмы на оккупированной Запорожской области
все новости
18:04
Оккупанты заявили о начале активного штурма Покровска: в ОСГВ «Хортица» рассказали, правда ли это
17:18
Российский дрон ударил по Краматорску
16:52
Захваченный Донецк днем попал под обстрел
16:37
РФ запустила авиабомбы и дроны по Константиновке: много повреждений и пострадавшие
15:43
Украинское производство оружия выросло в 35 раз
14:41
Оккупанты атаковали прифронтовой Краматорск: повреждены частные усадьбы
14:32
В районе ЗАЭС в оккупированном Энергодаре виднеется дым
13:50
Россияне ударили по Константиновке: есть повреждения
13:24
Украина вернула 11 детей из оккупации и России: Лубинец рассказал трогательные истории
12:43
Войска РФ захватили село на Сумщине — DeepState
11:50
Ночная атака россиян баллистикой и дронами. Силы ПВО сбили 185 дронов и 23 ракеты
11:02
Три района Донетчины пострадали за сутки из-за ударов оккупантов
10:14
РФ запустила по Украине более 300 ударных дронов и 30 ракет
09:32
Армия РФ за сутки убила пять жителей и ранила 9 гражданских в Донецкой области
22:30
На оккупированной Донетчине сократят графики подачи воды: какие города в списке
21:16
В Ростове-на-Дону РФ горит воинская часть — СМИ
20:44
ВСУ уничтожают российские ДРГ, которые пытаются заходить в села и города — Зеленский
19:57
На БПЛА «Герань-2» нашли новый люк — вероятно кассетный
19:34
Из-за отсутствия напряжения ряд поездов Донетчины будут курсировать с задержками
19:13
В захваченном Шахтерском погиб мужчина из-за непотушенной сигареты
все новости
ВИДЕО
На оккупированной Донетчине сократят графики подачи воды: какие города в списке На оккупированной Донетчине сократят графики подачи воды: какие города в списке
18 июля, 22:30
В Ростове горит воинская часть. Фото: скриншот видео В Ростове-на-Дону РФ горит воинская часть — СМИ
18 июля, 21:16
Уничтоженный российский танк Т-72 на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские морпехи уничтожили замаскированные российские танки в Донецкой области: кадры
18 июля, 16:40
Момент удара по командному пункту россиян на оккупированной Херсонщине МиГ-29 ВСУ уничтожил КНП россиян на оккупированной Херсонщине
18 июля, 10:15
В Московской области России раздавались взрывы: сообщают об атаке дронов. Иллюстративное фото Беспилотники атаковали Подмосковье: в городах раздавались взрывы
18 июля, 07:33
Момент удара GBU-39 по базе российских военных в Белгородской области Су-27 ВСУ ударил GBU-39 по базе военных РФ в Белгородской области
17 июля, 16:56

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор