Російські війська окупували село під Волновахою і просунулися в районі Покровська

Аналітики DeepState 22 липня оновили інтерактивну картку бойових дій. Згідно з останніми даними, російські війська захопили населений пункт Грушівське у Комарській сільській громаді Волноваського району Донецької області.

Армія РФ захопила Грушівське на Донеччині. ФОТО: DeepState

Також зафіксовано просування противника в районі чотирьох населених пунктів: Воскресенка, Горіхове Покровської міської громади, Маяк та Затишок (до 2024 року — Суворове) Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області.

ФОТО: DeepState



«Карта оновлена. Ворог окупував Грушівське, а також просунувся поблизу Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку», — йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати російські ДРГ у Покровську. Раніше російські загарбники заявляли про початок штурму Покровська. Однак у ЗСУ цю інформацію спростували.