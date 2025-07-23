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Зеленський запропонує Верховній Раді новий законопроєкт для посилення правопорядку

23 липня 2025, 19:44

Зеленський запропонує Верховній Раді новий законопроєкт для посилення правопорядку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді новий законопроєкт, спрямований на зміцнення системи правопорядку та захист антикорупційних органів від зовнішнього впливу. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Я запропоную Верховній Раді законопроєкт, який стане відповіддю на виклики та посилить усю систему правопорядку. У цьому документі не буде жодного російського впливу чи втручання у роботу правоохоронних органів. І що особливо важливо, у ньому будуть закріплені всі необхідні норми для забезпечення незалежності антикорупційних інститутів», — зазначив Зеленський.

Він додав, що очікує на пропозиції щодо змісту норм від керівників правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи Генерального прокурора. За словами глави держави, це буде президентський законопроєкт, розроблений у рамках стратегії трансформації України.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, набув чинності закон, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Президент України Володимир Зеленський підписав його учора увечері. Відповідну інформацію вказано у картці законопроєкту на сайті парламенту.

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