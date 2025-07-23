Зеленский предложит Верховной Раде новый законопроект для усиления правопорядка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представит Верховной Раде новый законопроект, направленный на укрепление системы правопорядка и защиту антикоррупционных органов от внешнего влияния. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.



«Я предложу Верховной Раде законопроект, который станет ответом на вызовы и усилит всю систему правопорядка. В этом документе не будет ни малейшего российского влияния или вмешательства в работу правоохранительных органов. И что особенно важно — в нем будут закреплены все необходимые нормы для обеспечения независимости антикоррупционных институтов», — отметил Зеленский.



Он добавил, что ожидает предложений по содержанию норм от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, включая Генерального прокурора. По словам главы государства, это будет президентский законопроект, разработанный в рамках стратегии трансформации Украины.

Напомним, сегодня, 23 июля, вступил в силу закон, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Президент Украины Владимир Зеленский подписал его вчера вечером. Соответствующая информация указана в карточке законопроекта на сайте парламента.