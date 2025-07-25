На окупованій Донеччині проблема з водою: мешканці звернулися до Путіна

22 липня у російському телеграм-каналі «Военкор Котенок» опубліковано відкритий лист до глави Кремля Володимира Путіна від мешканців тимчасово захопленої частини Донецької області. Автори листа скаржаться, що з 2022 року у Донецьку відсутнє стабільне водопостачання. За їхніми словами, у місцевих магазинах ціни на питну воду значно вищі, ніж в інших містах.



«Воду подають за графіком: протягом останнього року вона надходила раз на дві доби, але з кінця липня 2025 року влада має намір перевести нас на ще більш жорсткий режим — подачу води раз на три доби. В умовах виснажливої спеки та відсутності альтернатив — це критично і неприпустимо», — йдеться у повідомленні.



Крім того, жителі обурюються, що якість води, що подається, — «огидна: каламутна, з брудним осадом, вона псує сантехніку і труби, її неможливо використовувати для приготування їжі або особистої гігієни. Але оплачується вона як питна. При цьому навіть за поточного графіку вода не доходить до верхніх поверхів, особливо у старому житловому фонді. Люди змушені носити воду у відрах із підвалів. Літні люди, сім'ї з дітьми, інваліди — всі страждають, і страждають роками».



Жителі наполягають, що водовід з Дону працює неефективно: він забезпечує лише 6% потреб міста. За його будівництва були допущені численні порушення, він постійно поривається.



«Ситуацію посилює економічний абсурд. Ціна питної води в автоматах та магазинах у Донецьку – 5 рублів за літр, що вдвічі вище, ніж у сусідніх містах: у Маріуполі та Ростові – по 2,5 рубля. Це при тому, що у нас немає іншого вибору, як купувати воду. Більше того, тарифи на воду в квартирах не просто завищені, а й несправедливі з огляду на її жахливу якість», — опубліковано в листі.



Особливе обурення у людей викликає норматив споживання – 330 літрів на людину за добу. При цьому офіційний графік подачі води з 17:00 до 21:00, тобто всього 4 години на день. Також у Донецьку продовжуються будівництва житлових комплексів, укладання доріг, фонтани та водні шоу.



На додаток, Донецький металургійний завод офіційно оголосив про плани збільшити випуск сталі до 50 000 тонн на місяць вже цього року. Це вимагатиме додаткових обсягів води — десятки тисяч кубометрів щомісяця, тоді як мешканцям її не вистачає навіть для найпростіших побутових потреб.



Раніше ми писали, що у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже понад тиждень.

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