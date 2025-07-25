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На оккупированной Донетчине проблема с водой: жители обратились к Путину

25 июля 2025, 21:14

На оккупированной Донетчине проблема с водой: жители обратились к Путину

22 июля в российском телеграм-канале «Военкор Котенок» опубликовано открытое письмо к главе Кремля Владимиру Путину от жителей временно захваченной части Донецкой области. Авторы письма жалуются, что с 2022 года в Донецке отсутствует стабильное водоснабжение. По их словам, в местных магазинах цены на питьевую воду значительно выше, чем в других городах.

«Воду подают по графику: на протяжении последнего года она поступала раз в двое суток, но с конца июля 2025 года власти намерены перевести нас на ещё более жёсткий режим — подачу воды раз в трое суток. В условиях изнуряющей жары и отсутствия альтернатив — это критично и недопустимо», — говорится в сообщении.

Кроме того, жители негодуют, что качество подаваемой воды — «отвратительное: мутная, с грязным осадком, она портит сантехнику и трубы, ее невозможно использовать для приготовления пищи или личной гигиены. Но оплачивается она как питьевая. При этом даже при текущем графике вода не доходит до верхних этажей, особенно в старом жилом фонде. Люди вынуждены носить воду в ведрах из подвалов. Старики, семьи с детьми, инвалиды — все страдают, и страдают годами».

Жители настаивают, что водовод из Дона работает неэффективно: он обеспечивает лишь 6% от потребностей города. При его строительстве были допущены многочисленные нарушения, он постоянно порывается.

«Ситуацию усугубляет экономический абсурд. Цена питьевой воды в автоматах и магазинах в Донецке — 5 рублей за литр, что вдвое выше, чем в соседних городах: в Мариуполе и Ростове — по 2,5 рубля. Это при том, что у нас нет иного выбора, кроме как покупать воду. Более того, тарифы на воду в квартирах не просто завышены, но и несправедливы с учётом ее ужасного качества», — опубликовано в письме.

Особое возмущение у людей вызывает норматив потребления — 330 литров на человека в сутки. При этом официальный график подачи воды — с 17:00 до 21:00, то есть всего 4 часа в день.  Также в Донецке продолжаются стройки жилых комплексов, укладка дорог, фонтаны, водные шоу.

Более того, Донецкий металлургический завод официально объявил о планах увеличить выпуск стали до 50 000 тонн в месяц уже в текущем году. Это потребует дополнительных объемов воды — десятки тысяч кубометров ежемесячно, в то время как жителям ее не хватает даже для самых элементарных бытовых нужд.

Ранее мы писали, что в Донецке и Макеевке вода будет подаваться по графику — раз в три дня. Однако, по сообщениям местных жителей, в отдельных районах воды нет уже больше недели.

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