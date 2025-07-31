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Росія завдала удару по Києву: відомо про шістьох загиблих, серед них — дитина

31 липня 2025, 08:58

Росія завдала удару по Києву: відомо про шістьох загиблих, серед них — дитина

Наслідки нічної атаки російських військ на Київ. Фото: МВС України Наслідки нічної атаки російських військ на Київ. Фото: МВС України

У ніч проти 31 липня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок прямого влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Відомо про шістьох загиблих та 52 постраждалих. Серед загиблих — 6-річна дитина, повідомили у КМВА.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, агресор завдав удару по Києву ракетами та безпілотниками. Найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку, повністю зруйнувавши під'їзд.

«У Святошинському районі внаслідок удару зруйновано під’їзд житлового дев'ятиповерхового будинку, під завалами можуть бути люди», — повідомив голова військової адміністрації міста Тимур Ткаченко.

Руйнування є і в інших районах міста.

За словами Ігоря Клименка, на місці трагедії працюють рятувальники, поліція, інженерна техніка та верхолази.

«Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового військового злочину РФ», — заявив міністр.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки пошкодження зафіксовано на понад 27 локаціях у місті. Найбільше постраждали Святошинський, Солом'янський, Шевченківський та Голосіївський райони.

«О 4:47 я отримав інформацію, що ворог вкотре влучів прямим наведенням у житловий будинок. Святошинський район, 9-поверхівка. Звичайний, житловий будинок», — зазначив чиновник.

«Наразі служби вже підтверджують 6 загиблих. З них 4 – у Святошинському районі, 2 – у Солом'янському. Серед загиблих – дитина, хлопчик шести років. Рятувальна операція продовжується», — написав Ткаченко у телеграм-каналі.

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