Россия нанесла удар по Киеву: известно о шести погибших, среди них — ребенок

Последствия ночной атаки российских войск на Киев. Фото: МВД Украины

В ночь на 31 июля войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. В результате прямого попадания по жилому дому разрушен подъезд. Известно о шести погибших и 52 пострадавших. Среди погибших — 6-летний ребенок, сообщили в КГВА.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, агрессор нанес удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Один из боеприпасов попал в многоэтажку, полностью разрушив подъезд.

В Святошинском районе в результате удара разрушен подъезд жилого девятиэтажного дома, под завалами могут быть люди, сообщил глава военной администрации города Тимур Ткаченко. Разрушения есть и в других районах города.

По словам Игоря Клименко, на месте трагедии работают спасатели, полиция, инженерная техника и верхолазы.

«Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ», — заявил министр.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки повреждения зафиксированы на более 27 локациях в городе. Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы.

«В 4:47 я получил информацию, что враг в очередной раз попал прямой наводкой в жилой дом. Святошинский район, 9-этажка. Обычный, жилой дом», — отметил чиновник.

«На данный момент службы уже подтверждают 6 погибших. Из них 4 — в Святошинском районе, 2 — в Соломенском. Среди погибших — ребенок, мальчик шести лет. Спасательная операция продолжается», — написал Ткаченко в телеграм-канале.