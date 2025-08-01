Тіла ще одиннадцяти загиблих витягли з-під завалів у Києві

Рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого будинку у Святошинському районі Києва тіла ще одиннадцяти загиблих, серед них дворічну дитину. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.



Число загиблих внаслідок вчорашніх ракетних ударів Росії по столиці України зросло до 27 осіб, включаючи трьох дітей.



Постраждали 159 людей, з них 16 — діти. Психологи ДСНС надали допомогу 112 постраждалим.



З місця трагедії вже вивезено понад 2000 тонн будівельних уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Пошуково-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва. ФОТО ДСНС Києва

Нагадаємо, вчора ввечері було завершено пошуково-рятувальні роботи у Солом'янському районі. У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки на столицю 31 липня.