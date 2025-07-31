Количество погибших в Киеве от российского удара возросло до 16 — среди них двое детей

Аварийно-спасательные работы в Соломенском районе завершены, в Святошинском — все еще продолжаются. Об этом сообщает ГСЧС Киева.



В Святошинском районе Киева спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Также Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате ночного удара по Киеву погибла старший лейтенант полиции Лилия Степанчук. Спасатели деблокировали ее тело из-под завалов во время аварийно-спасательных работ.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Ткаченко подтвердил гибель 16-ти человек и сообщил об общем количестве пострадавших — 159. Среди погибших — двое детей.

Напомним, в четверг, 31 июля, Россия нанесла по Киеву массированный ракетно-дроновый удар. 1 августа в столице объявлен Днем траура по погибшим от российской агрессии.