Тела еще одиннадцати погибших извлечены из-под завалов в Киеве

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома в Святошинском районе Киева тела еще одиннадцати погибших, среди них — двухлетний ребенок. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.



Число погибших в результате вчерашних ракетных ударов России по столице Украины возросло до 27 человек, включая троих детей.



Пострадали 159 человек, из них 16 — дети. Психологи (ГСЧС) оказали помощь 112 пострадавшим.



С места трагедии уже вывезено более 2000 тонн строительных обломков. К ликвидации последствий привлечены 180 спасателей и 60 единиц техники.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Поисково-спасательные работы в Святошинском районе Киева. ФОТО ГСЧС Киева

Напомним, вчера вечером были завершены поисково-спасательные работы в Соломенском районе. В Киеве 1 августа объявлен Днем траура по жертвам массированной атаки на столицу 31 июля.