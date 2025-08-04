Костянтинівка потрапила під російський обстріл: багато пошкоджень

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: ДСНС

Російська армія вдень у понеділок, 4 серпня, обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу постраждалих серед населення немає. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, пошкоджено декілька об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема фасади багатоповерхових житлових будинків та приватного будинку.





Крім того, росіяни пошкодили фасади будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи та газопроводів.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували Лиман Донецької області. Внаслідок удару постраждав цивільний.

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