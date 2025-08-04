ЗС РФ кидають жінок на штурми Покровського напрямку

Жінка в штурмовій групі ЗС РФ на Покровському напрямку.

Росія почала кидати жінок у штурми на Покровському напрямку. Відео з підтвердженням опублікувала 3-тя бригада оперативного призначення НГУ «Спартан».



«За час активних боїв ми бачили багато чого: "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотиків. Але жінку — вперше», — заявили у бригаді.



Військові наголошують, що дрони «Спартана» не роблять відмінностей — кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю, буде знищений.

За минулу добу загальні втрати російських військ склали 1010 осіб. Лише на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 49 атак противника.