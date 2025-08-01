РФ масовано обстріляла Краматорськ, є постраждалі

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Російська армія у п'ятницю, 1 серпня, масово обстріляла Краматорськ Донецької області. Станом на 17:47 відомо вже про 8 ударів по місту. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«В результаті атаки пошкоджено житлові багатоповерхівки, критична інфраструктура, промислова зона та центральна частина міста», — йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією є постраждалі.





Усі відповідні служби працюють на місцях.



Раніше ми писали, що з 10 години ранку 1 серпня у місті Краматорськ Донецької області зафіксовано 5 атак ударних дронів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях