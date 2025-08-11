ЗС РФ окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким

Мапа бойових дій на Покровському напрямку.

ЗС РФ повністю окупували Затишок і захопили ділянку залізниці між Родинським і Білицьким. Про це повідомив телеграм-канал «Степова держава».

ЗС РФ захопили ділянку залізничних шляхів між Родинським і Білицьким.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські війська взяли під контроль Затишок — село в Шахівській сільській громаді Покровського району Донецької області.



Крім того, ЗС РФ просунулися у районі Білицького. За вчорашній день було зафіксовано 137 бойових зіткнень.



Нагадаємо, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 42 штурмові та наступальні дії ворога в районах 14 населених пунктів, включаючи Затишок.