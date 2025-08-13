МіГ-29 ЗСУ ударами HAMMER знищив штурмові групи РФ у Юнаківці

Удар по ЗС РФ у Юнаківці Сумської області.

Екіпаж МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ високоточними бомбами AASM HAMMER знищив штурмові групи російських військ у Юнаківці Сумської області. Про це повідомили пілоти в блозі «Соняшник».

За даними War Archive, удар припав на перехрестя вулиць Бесалівка і Першотравнева, де перебували окупанти. Зазначається, що МіГ-29 скинув дві керовані авіабомби по позиціях ворога.



Авіація та сухопутні підрозділи ЗСУ продовжують спільні операції зі знищення російських сил на цьому напрямку.