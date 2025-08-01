МіГ-29 ЗСУ розбив міст для техніки РФ біля Юнаківки

Наслідки удару по мосту в районі Юнаківки.

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ завдав точкового авіаудару по мосту поблизу села Юнаківка Сумської області, зруйнувавши одну з плит і унеможлививши проїзд російської автомобільної та важкої техніки. Про це повідомили в блозі пілотів Повітряних сил України «Соняшник».

Наслідки удару по мосту в районі Юнаківки.

Як зазначається, це вже третій удар по цій переправі. За інформацією каналу War Archive, удар було завдано високоточними авіабомбами GBU-62 JDAM-ER і GBU-39.



За даними карти DeepState, наразі частина Юнаківки контролюється російськими військами, решта — залишається в «сірій зоні».

Частина Юнаківки контролюється російськими військами.

Зі свого боку Генштаб ЗСУ заявив, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники за добу відбили 16 атак противника.