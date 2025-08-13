Україна готова обговорювати з Росією припинення повітряних атак — Подоляк

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: ucsc.org.ua

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, що Київ готовий обговорювати заборону на удари ракетами та дронами, оскільки це може дозволити досягти «реалістичних позицій на переговорах».

Подоляк сказав, що вважає малоймовірним, що Росія відмовиться використовувати стратегічну авіацію та застосовувати безпілотники.

«Авіаційні бомбардування — ключовий інструмент, за допомогою якого Москва чинить психологічний тиск на Україну і впливає на нашу позицію», — заявив представник Києва.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці по відеозв'язку зателефонує сьогодні, 13 серпня, Володимиру Зеленському та європейськими лідерами.