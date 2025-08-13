Росіяни масово переходять на Google Meet після обмежень у Telegram та WhatsApp

Після того, як у Росії обмежили голосові виклики в Telegram і WhatsApp, користувачі масово переключилися на Google Meet. Сервіс піднявся на друге місце в рейтингу безкоштовних програм для спілкування в російському App Store. Про це написало опозиційне ЗМІ The Moscow Times.



Лідером категорії «Соцмережі» залишається національний месенджер Max, що просувається російською владою. На третій позиції — платформа Imo для відеодзвінків та обміну повідомленнями, а четвертий рядок займає захищений месенджер Signal.



Google Meet дозволяє безкоштовно здійснювати аудіо- та відеодзвінки всім власникам облікового запису Google. Багато користувачів відзначають, що якість зв'язку тут вище, ніж у Telegram та WhatsApp. У відгуках також зустрічаються коментарі про те, що Google Meet був встановлений як альтернатива, щоб уникнути установки месенджера Max.

Нагадаємо, за даними «Новин Донбасу», месенджери Telegram та WhatsApp продовжують функціонувати на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР».