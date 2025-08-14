У ЗСУ пояснили, чому російська армія зосередила зусилля на захопленні міста Родинське під Покровськом

Ситуація під Родинським. Фото: карта DeepState

Російські війська зосередили свої зусилля на захопленні міста Родинське, щоб спробувати перерізати логістику на міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти вже пробували прорватися до міста і зараз просто посилили свої зусилля.



«Це насамперед логістичне – спроба противника вийти з півночі. Там зараз напружена ситуація, тривають активні та хаотичні бої. З одного боку ліквідується група, яка поперла на півночі, з іншого – знищуються ті, що намагаються йти на захід, у тому числі у напрямку Родинського. Тому останні кілька днів там триває один великий бій», – сказав Трегубов.



Речник ОСУВ «Дніпро» зазначив, що росіяни намагаються просочуватися малими піхотними групами.



«Пруть піхотою, намагаються прищемити наших на «опорниках» за допомогою БПЛА. І поки вони сидять пригнувшись, піхота намагається пробігти посередині. Легку техніку їм там не дуже зручно використовувати. Їм зручно її використовувати вздовж доріг. І навесні в принципі по полях теж можна було використовувати. А зараз не дуже зручно – дуже багато «зеленки». Тому йдуть ногами, плюс їх помітити важче», – додав він.

Нагадаємо, що в ранковому зведенні ОСУВ «Дніпро» повідомила про зосередження зусиль армії РФ на захопленні міста Родинське під Покровськом.