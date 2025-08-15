У ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Самарській області: на заводі пожежа

Наслідки удару по НПЗ у Сизрані. Фото: кадр із відео

У ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Ціль уражена, зафіксовані пожежа та вибухи.



Завод є одним із найбільших у системі «Роснафти». Виробляє широкий спектр пального, серед якого авіаційний гас. Цей НПЗ бере участь у забезпеченні Збройних сил Росії.



«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – зазначили у ГШ.

Нагадаємо, що Сизранський НПЗ потрапив під масовану атаку дронів.