В ВСУ подтвердили удар по НПЗ в Самарской области: на заводе пожар

Последствия удара по НПЗ в Сызрани. Фото: кадр из видео

В ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Цель поражена, зафиксированы пожар и взрывы.



Завод является одним из крупнейших в системе «Роснефти». Производит широкий спектр горючего, среди которого авиационный керосин. Этот НПЗ участвует в обеспечении Вооруженных сил России.



«Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», – отметили в ГШ.

Напомним, что Сызранский НПЗ попал под массированную атаку дронов.