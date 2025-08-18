За добу росіяни вбили трьох людей і поранили семеро у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Донецьку область минулої доби, 17 серпня, атакували російські війська. Відомо про жертв та постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 17 серпня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 у Новогригорівці, 1 у Добропіллі», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 7 людей в області за добу зазнали поранень — у Добропіллі, Лимані та місті Білозерське.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3420 осіб, отримали поранення — 7844. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російська армія вночі у понеділок, 18 серпня, обстріляла Слов'янськ Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено підприємство.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях