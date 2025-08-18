Славянск ночью попал под российский обстрел: повреждено предприятие

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Российская армия ночью в понедельник, 18 августа, обстреляла Славянск Донецкой области. В результате удара повреждено предприятие. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, российские оккупационные войска три БПЛА «Герань-2».



«Повреждено промышленное предприятие на улице Литературной. К счастью, без пострадавших», — отметил он.





Ранее мы писали, что около 04:50, 18 августа, российские войска атаковали Индустриальный район Харькова ударными дронами. Один из беспилотников попал в пятиэтажный жилой дом. В результате удара обвалилось несколько этажей, вспыхнули квартиры на нескольких этажах и загорелись автомобили.

