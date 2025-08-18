За сутки россияне убили трех человек и ранили семь в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Донецкую область за минувшие сутки, 17 августа, атаковали российские войска. Известно о жертвах и пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 17 августа россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Новогригорьевке, 1 в Доброполье», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 7 человек в области за сутки получили ранения — в Доброполье, Лимане и городе Белозерское.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3420 человек, получили ранения — 7844. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российская армия ночью в понедельник, 18 августа, обстреляла Славянск Донецкой области. В результате удара повреждено предприятие.

