Росія атакувала енергоінфраструктуру на Полтавщині, спалахнули масштабні пожежі

У ніч проти 19 серпня російські окупаційні війська масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«Одночасно кілька десятків дронів атакували один із виробничих об'єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлено пошкодження наземної інфраструктури об'єкта», — йдеться у повідомленні.



Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків.



Востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовано 15 та 21 червня поточного року.



З березня поточного року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру.



Раніше ми писали, що російські військові вночі 19 серпня завдали масованого удару по Полтавській області.



Крім того, окупаційні війська РФ у ніч на 19 серпня обстріляли Україну за допомогою п'яти балістичних ракет Іскандер-М із трьох напрямків, крилатих ракет Х-101 та 270 ударних БПЛА із трьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 236 цілей.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях