Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

20 серпня 2025, 17:22

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: ТАСС Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: ТАСС

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до того, щоби гарантії безпеки України забезпечувалися на рівних умовах. Про це 20 серпня повідомило пропагандистське видання РИА Новости.

Повідомляється, що Росія нібито погоджується на забезпечення гарантій безпеки України за участю таких держав, як Китай, США, Великобританія та Франція.

Лавров також заявив, що Росія сама мала б брати участь у забезпеченні цих гарантій.

Він додав, що серйозно обговорюватиме гарантії без участі Росії — це «шлях у нікуди».

Російські пропагандисти поцікавилися щодо гарантій безпеки для України, які обговорювалися під час самітів на Алясці та у Вашингтоні.

«Ми за те, щоб ці гарантії були справді надійними», – заявив Лавров після переговорів із міністром закордонних справ Йорданії Айманом ас-Сафади.

Одразу після цього він назвав «добрим прикладом» попередні домовленості, яких нібито було досягнуто під час переговорів між Росією та Україною у квітні 2022 року у Стамбулі.

Серед принципів, які тоді нібито озвучувалися, Лавров назвав «відмову України від вступу до НАТО чи будь-які інші військові блоки, підтвердження нейтрального та без'ядерного статусу України».

За його словами, гарантами безпеки при цьому мали виступити постійні члени Ради Безпеки ООН, зокрема Росія, Китай, США, Великобританія та Франція.

При цьому Лавров переконаний, що обговорення будь-яких гарантій безпеки без участі Росії – це шлях у нікуди. Тому Москва не може погодитись з тим, що зараз пропонується вирішувати питання колективної безпеки без Росії.

«Захід і перш за все США чудово розуміють, що серйозне обговорення гарантій безпеки без Російської Федерації — це утопія, шлях у нікуди», — заявив російський міністр.

