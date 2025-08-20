Глава МИД РФ заявил, что среди гарантов безопасности должен быть Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова к тому, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равных условиях. Об этом 20 августа сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости.

Россия якобы согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины с участием таких государств, как Китай, США, Великобритания и Франция.

Лавров также заявил, что Россия сама должна была бы участвовать в обеспечении этих гарантий.

Он добавил, что серьезно обсуждать гарантии без участия России — это «путь в никуда».

Российские пропагандисты поинтересовались у него относительно гарантий безопасности для Украины, которые обсуждались во время саммитов на Аляске и в Вашингтоне.

«Мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», – заявил Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафады.

Сразу после этого он назвал «хорошим примером» предыдущие договоренности, которые якобы были достигнуты во время переговоров между Россией и Украиной в апреле 2022 года в Стамбуле.

Среди принципов, которые тогда якобы озвучивались, Лавров назвал «отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины».

По его словам, гарантами безопасности при этом должны были выступить постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

При этом Лавров убежден, что обсуждение любых гарантий безопасности без участия России – это «путь в никуда». Поэтому Москва не может согласиться с тем, что сейчас предлагается решать вопросы коллективной безопасности без России.

«Запад и прежде всего США прекрасно понимают, что серьезное обсуждение гарантий безопасности без Российской Федерации – это утопия, путь в никуда», – заявил российский министр.